Совбез ООН перенес на 19 декабря голосование по резолюции арабских стран по Газе

В понедельник ожидалось проведение заседания Совет Безопасности для голосования по новой ближневосточной резолюции, но оно было исключено из расписания работы органа на 18 декабря

ООН, 18 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН намерен провести голосование по новому проекту резолюции арабских стран по палестино-израильскому конфликту во вторник, 19 декабря, сообщило журналистам постоянное представительство Эквадора при ООН, выполняющее в декабре функции председателя органа.

В понедельник ожидалось проведение заседания Совбеза для голосования по новой ближневосточной резолюции, однако оно было исключено из расписания работы органа на 18 декабря. "По запросу ОАЭ председательство [СБ ООН] в настоящее время работает над переносом заседания [по Ближнему Востоку] на утро завтрашнего дня", - сообщили в постпредстве

Документ, авторами которого выступили ОАЭ, Египет и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать увеличению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП, снабжение анклава топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", защиты объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Помимо этого, документ призывает все стороны использовать механизмы деконфликтации для защиты гуманитарных объектов в секторе Газа. Также проект резолюции "резко осуждает любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты".