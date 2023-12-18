На Украине не исключают, что может потребоваться мобилизация женщин

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун отметила, что необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации, а также другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Украине может ухудшиться настолько, что потребуется мобилизация женщин. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от партии "Голос" Инна Совсун.

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны, - цитирует депутата агентство УНИАН. - Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин". При этом, отметила Совсун, необходимо определиться с категориями женщин, подлежащих мобилизации, и другими вопросами организации и обеспечения этих мероприятий.

Ранее депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила о подготовке законопроекта об уравнивании мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, что позволит мобилизовать женщин на тыловые должности, причем не только связанные с медицинскими профессиями. Кроме того, по ее словам, законодатели планируют ввести обязательную базовую общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет - она будет включать как основы тактики и медицины, так и навыки обращения с оружием и работу с дронами.

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы. Украинские власти заверяли, что постановка женщин на воинский учет не означает их мобилизацию.