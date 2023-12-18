В Раде заявили, что без помощи США Киеву придется с протянутой рукой идти к другим странам

По словам депутата Верховной рады Александры Устиновой, ВСУ на линии соприкосновения "будет очень тяжело"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украинские власти из-за отсутствия помощи от США будут вынуждены идти с протянутой рукой к другим странам Группы семи. Об этом заявила депутат Верховной рады Александра Устинова.

"Нам будет очень тяжело с бюджетом, потому что американцы до 30 сентября давали нам $1,1 млрд каждый месяц. Это были прямые поступления в бюджет. <...> Проблема в том, что нам фактически нечем будет закрывать эту дыру. И нам придется снова идти с протянутой рукой по всем странам "Большой семерки", которые и так два месяца нам помогают ее закрыть", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Устинова вновь отметила, что Украине придется готовиться к обороне, если от партнеров не будет достаточного количества боеприпасов. По ее словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) на линии соприкосновения "будет очень тяжело". "Если раньше мы выстреливали 5-6 тыс. снарядов в день <...>, то сейчас мы и 2 тыс. не выстреливаем, - добавила она. - В мире нет такого количества оружия, которое нам нужно. В США на момент начала боевых действий производили 150 тыс. снарядов в год, мы это выстреливаем менее чем за месяц. Мы использовали 10-летний запас их снарядов".

Ранее Устинова заявляла, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. По ее словам, США и Европа не могут изготовить количество боеприпасов, необходимое для того, чтобы превзойти Россию.

Судьба дополнительных финансовых ассигнований для Украины остается в США нерешенной. 7 декабря законопроект о выделении помощи не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказываются против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось добиться прорыва по этому вопросу в переговорах с Конгрессом. Как заявил американский лидер Джо Байден на совместной с Зеленским пресс-конференции по завершении двусторонних переговоров в Вашингтоне, администрация США приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву, после чего средства закончатся. Для дальнейшей поддержки Украины потребуется одобрение со стороны Конгресса.