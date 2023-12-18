Армия Израиля нанесла удары в ответ на запуск снарядов из Сирии

Как сообщила израильская армейская пресс-служба, танки обстреляли военный пост сирийской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуски снарядов из Сирии, в ответ артиллерия нанесла удары по району, откуда велся огонь, а танки обстреляли военный пост сирийской армии. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков из Сирии в сторону Израиля. Снаряды упали в незаселенной местности. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по местам, откуда велся огонь в Сирии, а танки ЦАХАЛ обстреляли военный пост, принадлежащий сирийской армии", - говорится в заявлении.

"Кроме того, ранее сегодня было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана по району [населенного пункта] Кирьят-Шмона [на севере Израиля]", - добавили в пресс-службе.