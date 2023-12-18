США заявили, что обновленная ПНА должна играть ведущую роль в управлении Палестиной

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что вопрос об управлении сектором Газа и Западным берегом реки Иордан по окончании конфликта должен решать палестинский народ

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Обновленная Палестинская национальная администрация (ПНА) должна в перспективе играть руководящую роль в управлении объединенным палестинским государством. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы видели, что палестинская администрация действовала очень конструктивно после [вторжения боевиков радикального движения ХАМАС в Израиль] 7 октября и поддерживала стабильность на Западном берегу [реки Иордан], и мы считаем, что путь к завершению конфликта заключается в том, чтобы палестинская администрация как законный представитель народа Палестины играла руководящую роль на воссоединенных территориях Западного берега и сектора Газа", - сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон настаивает на обновлении ПНА, и подчеркнул, что США не всегда согласны с действиями властей Палестины. Он также вновь заявил о том, что вопрос об управлении сектором Газа и Западным берегом реки Иордан по окончании конфликта должен решать палестинский народ.