"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана должна вызывать мировую обеспокоенность

Со ссылкой на доклад МАГАТЭ дипломаты "евротройки" сообщили, что запасы высокообогащенного урана в республике в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий уровня в 202,8 кг

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Развитие иранской ядерной программы приближает Тегеран к созданию ядерного оружия, что должно вызывать острейшую обеспокоенность международного сообщества. Такое предупреждение содержится в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии, подготовленном по ситуации с осуществлением резолюции СБ ООН 2231, связанной с ограничительными мерами в отношении Ирана.

"Нынешняя траектория <...> приближает Иран к возможностям, связанным с оружием, это вызывает крайнюю озабоченность с точки зрения международного мира и безопасности", - говорится в заявлении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

Со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии дипломаты "евротройки" сообщили о том, что запасы высокообогащенного урана (до 60%) в Иране в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня в 202,8 кг. В связи с этим представители Великобритании, Франции и Германии заметили, что Иран уже более четырех лет нарушает свои обязательства, прописанные в резолюции СБ ООН 2231, которая одобряет СВПД. "Не существует убедительного гражданского оправдания [текущего] состояния иранской ядерной программы", - говорится в заявлении.

"Сегодня мы должны задуматься о продолжающемся и длительном пренебрежении Ираном резолюцией 2231 СБ ООН и ее ограничений. Мы по-прежнему полны решимости, чтобы Иран никогда не разработал ядерное оружие и обратил вспять свою ядерную эскалацию. Мы подчеркиваем еще раз нашу решимость найти дипломатическое решение иранского ядерного кризиса, о чем свидетельствуют наши последовательные усилия в этом отношении", - отмечается в заявлении.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.