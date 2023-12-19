В Мозамбике прошла демонстрация протеста против нападений на журналистов

Портал Club of Mozambique сообщает, что участники манифестации передали петицию в офис генпрокурора страны

ХАРАРЕ, 19 декабря. /ТАСС/. Демонстрация с требованием к властям бороться с "безнаказанными" преступлениями против журналистов прошла в Мапуту. Участники манифестации, сообщает портал Club of Mozambique, передали петицию в офис генерального прокурора страны.

"Мы составили петицию с требованием к офису генерального прокурора принять решительные меры в отношении преступлений против работников СМИ, - цитирует портал руководителя национального отделения МИСА - негосударственной организации в защиту журналистов стран Юга Африки - Жеремиаша Лангу. - Мы пришли, чтобы потребовать, чтобы это учреждение выполняло свои обязанности и принялось за расследование".

Поводом для манифестации стала недавняя гибель известного мозамбикского журналиста Жоау Шамуссе. Тело 59-летнего Шамуссе, убитого выстрелом в затылок, было обнаружено во дворе его дома в населенном пункте Нсима в провинции Мапуту.

Бывший пилот, Шамуссе редактировал интернет-издание Ponto por ponto ("Шаг за шагом"), а также был телекомментатором, известным своими критическими, ироничными и иногда сатирическими оценками событий внутренней политики Мозамбика.