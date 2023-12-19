Rheinmetall получил новый заказ на поставку десятков тысяч снарядов для Украины

В оборонном концерне подчеркнули, что доставят боеприпасы в 2025 году

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall получил очередной заказ на поставку Украине десятков тысяч артиллерийских боеприпасов по рамочному соглашению с Бундесвером (Вооруженные силы ФРГ) к 2025 году.

"Бундесвер в очередной раз заказал артиллерийские боеприпасы у Rheinmetall по рамочному контракту. Компании Rheinmetall было поручено поставить Вооруженным силам Украины в общей сложности десятки тысяч снарядов различных типов", - говорится в заявлении концерна. Уточняется, что стоимость контракта составляет трехзначную сумму в миллионах евро. "Поставка запланирована на 2025 год", - подчеркнули в Rheinmetall.

В июле 2023 года Rheinmetall объявил о заключении нового и расширении существующего рамочного соглашения с Бундесвером в области поставок артиллерийских боеприпасов. Оно включает в себя доставку нескольких сотен тысяч снарядов, детонаторов и метательных зарядов. Рамочный контракт рассчитан до 2029 года, а потенциальный объем заказов составляет около €1,2 млрд.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные 15-20 млрд евро.