Госдеп сообщил о лишении почти 85% населения Африки к югу от Сахары полноценного питания

Спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер отметил, что программы США направлены на оказание помощи развивающимся странам

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация США считает, что 84% населения стран Африки, расположенных южнее Сахары, не могут обеспечить себя полноценным питанием. Об этом сообщил в понедельник спецпосланник Госдепартамента по глобальной продовольственной безопасности Кэри Фаулер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"В мире существует множество продовольственных систем, все они развиваются и адаптируются к новым условиям. Мы видим очевидную потребность в улучшении качества питания в развивающихся странах: по последним статистическим данным, 84% населения государств Африки к югу от Сахары не могут позволить себе полноценное питание. Это фундаментальная проблема, которую мы должны решить", - отметил дипломат.

По его словам, программы США направлены на оказание помощи развивающимся странам. "Очевидно, что всем придется привести свои системы ведения сельского хозяйства в соответствие с какими-то общими целями. Но, я думаю, мы должны признать, что эти системы находятся на разных этапах своего развития, удовлетворяют разные потребности и сталкиваются с разными проблемами. И мы должны предоставить им определенное пространство для движения и планирования", - добавил Фаулер.