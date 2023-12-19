В США заявили о разнице между жертвами конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Израиль не убивает и не пытает гражданских людей в Газе

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что существует разница между гражданскими жертвами палестино-израильского и украинского конфликтов. С соответствующим заявлением на онлайн-брифинге для журналистов выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Израиль не занимается убийствами, пытками и изнасилованиями гражданских в Газе. Это не входит в их планы. Они не пытаются преднамеренно убивать гражданских", - сказал он. Вместе с тем чиновник утверждал, что на Украине ситуация складывается иначе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Вашингтон применяет двойные стандарты, когда призывает Израиль использовать американское оружие точечно, а Украине позволяют вольно определять цели.