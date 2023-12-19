США заявили об обсуждении с Израилем мер по недопущению вовлечения в конфликт "Хезболлах"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что боевые действия на израильско-ливанской границе вызывают обеспокоенность у Вашингтона

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсуждает с израильскими властями меры, которые не позволят допустить разрастания ближневосточного конфликта и втягивания в него ливанской шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил в понедельник на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не хотим, чтобы конфликт разрастался. Мы не хотим появления северного фронта [на границе с Ливаном]. <...> Поэтому мы проводим активные обсуждения с нашими израильскими коллегами по поводу действий, происходящих на их северной границе", - отметил официальный представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США "не хотят видеть полномасштабного конфликта между "Хезболлах" и Израилем", боевые действия на израильско-ливанской границе вызывают обеспокоенность у Вашингтона. "Мы внимательно следим за этой ситуацией и ведем интенсивные переговоры", - заключил Кирби.

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Тель-Авиве, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вашингтонская администрация "не хочет, чтобы этот конфликт перерос в большую войну или региональную войну". По его словам, США призывают "Хезболлах" "следить за тем, чтобы она не делала ничего, что спровоцирует разрастание конфликта".