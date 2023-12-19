МИД Финляндии заявил о невозможности назвать сроки приема Украины в НАТО

Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен также отметила, что Швеция может присоединиться к альянсу до конца 2023 года

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что сейчас нельзя обозначить сроки, в которые Украина могла бы выполнить требования для приема в НАТО.

"Что касается членства Украины в НАТО, думаю, должен быть надежный путь [к этому]", - утверждала она, выступая в понедельник в Гудзоновском институте. "Но также на прошлой неделе ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении [в альянс]. И это надежный путь, который также поможет Украине однажды соответствовать критериям НАТО", - добавила она. "Мы пока не можем установить дату", - отметила Валтонен.

Говоря о приеме Швеции в НАТО, она подчеркнула: "Мы, конечно, надеялись, что это произойдет в тот же день, когда вступили мы. Но теперь давайте просто надеяться, что это произойдет до конца года". По ее словам, "теперь это возможно".

"Правительство Финляндии уже расходует больше 2% ВВП на оборону. Своим примером мы призываем всех союзников поступать так же", - сказала Валтонен.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, а на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года получила заверения, что будет принята, "когда для этого будут выполнены необходимые условия". Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил 28 ноября, что в свое время Украина будет принята в Североатлантический альянс, но не уточнил, когда это может произойти.