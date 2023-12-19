В Финляндии заявили, что поддержка Украины в перспективе не станет дешевле для Запада

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Поддержка Украины в перспективе не будет обходиться дешевле западным союзникам. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, выступая в понедельник в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Что касается Украины, мне кажется, в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы должны делать все, чтобы продолжать ее поддерживать. В будущем это не станет дешевле, но трудно представить последствия, если мы прекратим это делать", - сказала она.

Ранее Министерство обороны Финляндии приняло решение существенно нарастить производство боеприпасов, чтобы иметь возможность поддерживать Украину до 2030-х годов. В ноябре власти страны сообщили, что направляют Киеву 20-й пакет военной помощи примерно на €100 млн. Всего республика выделила на военные нужды Украины около €1,5 млрд.