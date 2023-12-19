ЦТАК: КНДР испытала МБР "Хвасон-18" в ответ на враждебные действия США

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. КНДР провела 18 декабря успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18", что стало ответом на враждебные действия США и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию". Ранее в Токио заявляли, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного в 20 км от Хоккайдо.

Запуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран, указывает ЦТАК. Руководил им лидер КНДР Ким Чен Ын, который заслушал в центральном командно-наблюдательном пункте план учений и разрешил запуск. После этого генерал армии Чан Чхан Ха отдал соответствующий приказ 2-й Краснознаменной роте.

ЦТАК отмечает, что испытания стали ответом на второе заседание консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США, а также на активизацию военных учений в регионе, направленных против КНДР, и переброску американских ядерных средств в район Корейского полуострова.

Из-за "бесчинств США, влезающих на Корейский полуостров как в свой дом", и "их прислужников" в Южной Корее безопасность КНДР "ежечасно подвергается серьезной угрозе", что вынуждает Пхеньян перейти "к более активным наступательным контрмерам", подчеркивает ЦТАК.