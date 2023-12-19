Депутат Европарламента назвал условие для получения Косовым независимости

Иван Вилибор Синчич считает, что это станет возможным, если Запад победит на Украине

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Косово сможет добиться независимости, если Запад победит на Украине. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич в интервью газете "Известия".

"Судьба Косова будет решаться на Украине. Если Россия победит на Украине, а ЕС и США потерпят крах, Косово останется без значительной поддержки Запада. Союзники в итоге покинут Кэмп-Бондстил, как и Афганистан. Если Запад победит, Косово сможет добиться независимости", - считает Синчич.

Президент Сербии Александар Вучич заявлял ранее, что Белград готов к реализации всех подписанных соглашений по нормализации отношений с Приштиной, но никогда не пойдет на признание независимости Косова.