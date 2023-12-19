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обновлено 18 декабря, 23:21

Ким Чен Ын: пуск "Хвасон-18" показал, как КНДР готова ответить на "ошибочное решение" США

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. Владимир Смирнов/ ТАСС
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Лидер республики отметил, что Пхеньяну в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона следует отвечать "более активными наступательными действиями"

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" показал, на что готова КНДР, если США "примут ошибочное решение", направленное против Пхеньяна. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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"Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года", - привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Учения ясно показали, к какому немедленному действию мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас", - добавил Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньяну в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона следует отвечать "более активными наступательными действиями" с применением "более продвинутых и угрожающих вариантов". После учений лидер КНДР поставил "новые важные задачи" касательно ускоренного укрепления ядерных сил, отмечает ЦТАК. 

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