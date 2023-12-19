Ким Чен Ын: пуск "Хвасон-18" показал, как КНДР готова ответить на "ошибочное решение" США

Лидер республики отметил, что Пхеньяну в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона следует отвечать "более активными наступательными действиями"

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" показал, на что готова КНДР, если США "примут ошибочное решение", направленное против Пхеньяна. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года", - привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Учения ясно показали, к какому немедленному действию мы готовы, каков будет наш выбор, если Вашингтон примет ошибочное решение против нас", - добавил Ким Чен Ын.

По его словам, Пхеньяну в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона следует отвечать "более активными наступательными действиями" с применением "более продвинутых и угрожающих вариантов". После учений лидер КНДР поставил "новые важные задачи" касательно ускоренного укрепления ядерных сил, отмечает ЦТАК.