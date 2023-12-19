Хантер Байден предстанет перед судом в Калифорнии 11 января

Сыну президента США предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена - предстанет 11 января 2024 года перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму $1,4 млн.

Согласно расписанию федерального суда Центрального округа штата Калифорния, первое заседание по этому делу намечено на 11 января на 13:00 по местному времени (00:00 мск 12 января).

В начале декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В частности, он обвиняется в причастности к схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он был должен заплатить за период с 2016 по 2019 год. Сын американского лидера также обвиняется в подаче недостоверных налоговых деклараций. По информации телеканала Fox News, ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Прокуратура полагает, что Хантер Байден потратил миллионы долларов "на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги".

Ранее ему предъявили обвинения по трем правонарушениям, связанным с владением оружием. Сына президента обвиняют во лжи при покупке огнестрельного оружия, а также в предоставлении лицензированному дилеру не соответствующей действительности информации. Третье обвинение связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

Расследование в отношении Хантера Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и владел револьвером Colt Cobra.

Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. Кроме того, в тот период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.