В "Хезболлах" заявили о нанесении ударов по стартовым площадкам израильской системы ПРО

Вооруженное крыло шиитской партии отметило, что объекты получили серьезные повреждения

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" провело две операции против израильских войск в пограничных районах на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении шиитских формирований, размещенном в их Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления нанесли артиллерийские удары по двум стартовым площадкам системы противоракетной обороны "Железный купол" поблизости от еврейского поселения Капри. Оба объекта получили серьезные повреждения", - отмечается в тексте. В нем указывается, что это нападение было совершено "в знак солидарности с палестинским народом, противостоящим израильской агрессии в секторе Газа".

Ранее отряды шиитов выпустили ракеты по еврейскому поселению Кирьят-Шмона, расположенному в 2,5 км от границы, в результате загорелось несколько домов, пострадавших нет. Как подчеркивается в заявлении, эта вылазка была проведена в ответ на обстрел израильским беспилотником 18 декабря траурной процессии в населенном пункте Аит-эш-Шааб, где местные жители хоронили бойца "Хезболлах", погибшего во время авианалета.

Обстрелу израильской артиллерии подвергся поселок Бейт-Лиф, где также прощались с одним из бойцов шиитских формирований.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 152 человека, в том числе 105 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", 1 ливанский военнослужащий, 1 член шиитского движения "Амаль" и 29 гражданских лиц.