Иорданские военные задержали девять контрабандистов на границе с Сирией

По данным телеканала Al Mamlaka, удалось конфисковать 12,9 тыс. брикетов с гашишем и почти 4,9 млн таблеток каптагона

БЕЙРУТ, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Иордании в ходе операции против группы контрабандистов на границе с Сирией захватили крупную партию наркотиков. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka заявлении представителя армейского командования.

"Иорданские пограничные войска вступили в столкновение с бандой боевиков и вытеснили их на сирийскую территорию, - говорится в тексте. - Задержаны девять вооруженных нарушителей, все они являются гражданами Сирии".

В сообщении указывается, что конфисковано 12,9 тыс. брикетов с гашишем и почти 4,9 млн таблеток каптагона (стимулятор амфетаминового ряда). Кроме того, захвачена партия оружия и боеприпасов, в том числе четыре переносных ракетных комплекса, противопехотные мины, снайперские винтовки и взрывчатка.

"Вооруженные силы отслеживают передвижения боевиков в пограничных с Сирией районах и пресекают их попытки дестабилизировать национальную безопасность", - указывается в заявлении.

Как передал телеканал, иорданские ВВС ранее нанесли удары по базам контрабандистов в сирийской провинции Эс-Сувейда. В результате в населенном пункте Сальхад был уничтожен один из их главарей. Два воздушных рейда были совершены на поселок Эль-Мутайя в провинции Дераа на юге Сирии.