Великобритания осудила запуск баллистической ракеты КНДР

Замглавы МИД Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян подчеркнула, что испытания наносят ущерб региональной стабильности

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Великобритания осудила последние ракетные запуски КНДР, заявив, что они наносят большой ущерб региональной стабильности.

"Великобритания осуждает последний запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты [МБР], осуществленный 18 декабря, и запуск баллистической ракеты ближнего действия, осуществленный 17 декабря. Эти действия открыто нарушают многие резолюции Совета Безопасности ООН", - говорится в распространенном в понедельник заявлении замглавы МИД Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян.

"Эта повторяющаяся эскалация испытаний наносит глубокий ущерб региональной стабильности и еще больше дестабилизирует мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания настоятельно призывает Северную Корею воздерживаться от незаконных запусков, быстро вернуться к диалогу и отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ всецелым, поддающимся проверке и необратимым образом", - сказала Тревельян.

По оценкам Минобороны Японии, запущенная КНДР 18 декабря МБР находилась в полете 73 минуты и за это время преодолела 1 000 км при максимальной высоте полета 6 000 км. При запуске по обычной траектории ее дальность может превысить 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США. Район падения ракеты находился за пределами исключительной экономической зоны Японии - в 250 км к западу от острова Окусири, расположенного примерно в 20 км от побережья острова Хоккайдо.

Кроме того, 17 декабря КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности.