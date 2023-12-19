Вице-канцлер ФРГ признал угрозу ослабления помощи Украине

Роберт Хабек отметил, что Германия должна быть готова взять на себя больше ответственности

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") признал существование реальной опасности ослабления поддержки Украины со стороны Запада.

"К сожалению, реальная опасность заключается в том, что поддержка [Киева] может рухнуть. Поэтому Германия должна быть готова взять на себя больше ответственности", - заявил он в интервью газете Handelsblatt. При этом глава Минэкономики ФРГ напомнил, что власти страны договорились выделить Украине €17 млрд из бюджета на 2024 год.

"Однако мы видим, как меняется международная обстановка. Если мы серьезно относимся к нашим собственным интересам в области безопасности, то из этого следует, что поддержка Украины не должна привести к отказу от правила так называемого долгового тормоза (оно с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает - прим. ТАСС)", - подчеркнул Хабек. "Если нам придется увеличить объем помощи на миллиарды, мы должны решить и эту проблему", - заключил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что в бюджете страны на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Украине. Общий объем помощи Киеву со стороны Берлина - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Украине лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.