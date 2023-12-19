СМИ: израильские авиаудары по домам в Газе привели к жертвам среди мирного населения

Среди погибших в основном дети, передает информационное агентство WAFA

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские авиаудары по центральным и южным районам сектора Газа накануне вечером привели к жертвам среди мирного населения, среди погибших в основном дети. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

Его источники утверждают, что удары были нанесены по двум домам в лагере беженцев Нусейрат и городе Дейр-эль-Балах. В результате погибли по меньшей мере девять мирных жителей, пять из которых - дети. Число пострадавших не уточняется.

Кроме того, бомбардировке подверглись и жилые строения в Рафахе на юге сектора Газа. Эта атака также привела к гибели гражданских лиц, включая трех детей, указывает агентство.

По его данным, за время конфликта в общей сложности погибли свыше 19 тыс. палестинцев, около 52 тыс. получили ранения. Отмечается, что порядка 70% от общего числа жертв - это женщины и дети.