В США заявили о подключении хакеров из КНР и России к связанным с выборами системам

Представители Минюста и МВБ Соединенных Штатов отметили, что у них "нет доказательств того, что какие-либо из зафиксированных действий не позволили проголосовать"

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация утверждает, что хакерам из Ирана, Китая и России в 2022 году удавалось подключаться к некоторым системам, связанным с проведением выборов в США, однако на итоги голосования это не повлияло. Такая версия приводится в опубликованном в понедельник совместном докладе Минюста и Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Американские специалисты якобы "выявили множество инцидентов, когда во время федеральных выборов 2022 года субъекты, связанные с российскими, иранскими и китайскими властями, подключались к инфраструктуре предвыборных кампаний". По данным упомянутых ведомств, хакеры из КНР проводили "широкое сканирование доменов политических партий" в американских штатах.

"Хотя часть действий в киберпространстве позволила получить доступ к некоторым элементам инфраструктуры для проведения [предвыборных] кампаний, у нас нет никаких свидетельств того, что какая-либо информация, полученная таким путем, была опубликована при проведении операций по оказанию влияния, использована иным образом, была изменена или уничтожена", - говорится в документе.

Как утверждается в докладе, "пророссийские хакеры-активисты заявили, что осуществили DDoS-атаки, которые временно ограничили доступ" к официальному сайту, связанному с проведением выборов в одном из американских штатов. Как признали представители Минюста и МВБ США, у них "нет доказательств того, что какие-либо из зафиксированных действий не позволили проголосовать, изменили бюллетени, затруднили подсчет голосов или своевременную публикацию результатов".

В ноябре 2022 года в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Согласно их итогам, Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, а контроль над Сенатом остался у демократов.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в последние несколько лет в связи с утверждениями различных американских должностных лиц о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали такие обвинения.