Солдаты Южной Кореи смогут носить оружие в пограничном пункте Пханмунджом

По словам официального представителя командования американских войск в Республике Корея Айзека Тейлора, мера принимается из большой предосторожности

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащим Республики Корея разрешили носить оружие в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне вслед за их коллегами из КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Учитывая нынешнюю позицию Корейской народной армии в отношении безопасности и вооружения, Командование ООН дало разрешение подготовленным лицам из числа постовых на стороне Командования ООН в Объединенной зоне безопасности снова вооружиться с целью защиты гражданских и военнослужащих", - сообщил агентству официальный представитель командования Айзек Тейлор. Пханмунджом - единственное место в демилитаризованной зоне, где военнослужащие Республики Корея и КНДР стоят близко друг к другу.

"Эта мера принимается из большой предосторожности, но командование также информировало правительство Республики Корея, что считает разоружение [постовых в пределах] Объединенной зоны безопасности в большей степени способствующим безопасности и миру на Корейском полуострове, и этого можно достичь, вернувшись к исполнению предыдущих договоренностей между Командованием ООН и Корейской народной армией", - добавил Айзек Тейлор. Командование ООН следит за соблюдением условий перемирия, которое завершило Корейскую войну.

В ответ на запуск разведывательного спутника КНДР 21 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года. В свою очередь в Министерстве обороны КНДР заявили, что больше не считают себя связанными договоренностями. Разоружение военнослужащих в Пханмунджоме было одним из пунктов соглашения. КНДР выдала своим солдатам стрелковое оружие в том пограничном пункте в конце ноября.