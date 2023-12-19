Al Jazeera: при ударах Израиля на юге Газы погибли 25 человек

По данным телеканала, речь идет о городе Рафах

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Около 25 человек погибли в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"По меньшей мере 25 человек погибли в результате израильских ударов по нескольким домам в Рафахе на юге сектора Газа", - приводит телеканал слова палестинского журналиста Исмаила Абу Омара.

Министерство здравоохранения Палестины ранее сообщило, что более 19 тыс. человек были убиты за время военной операции израильских сил в секторе Газа и из-за активизации столкновений на Западном берегу реки Иордан. По информации ведомства, "70% жертв израильских атак составляют женщины и подростки".