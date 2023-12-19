JPost: движение ХАМАС опубликовало видеозапись с участием трех израильских заложников

По данным газеты, трое мужчин потребовали их освободить

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС распространило видеозапись, на кадрах которой запечатлены трое пожилых мужчин из числа заложников-израильтян, удерживаемых в секторе Газа и рассказывающих о своих проблемах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Так, 79-летний Хаим Пери, 80-летний Йорам Мецгер и 85-летний Амирам Купер рассказали, что они "сильно страдают в очень тяжелых условиях" и испытывают проблемы со здоровьем. "Вы должны освободить нас отсюда", - говорит Пери, житель кибуца Нир-Оз, который был одним из южных приграничных населенных пунктов, подвергшихся нападению со стороны ХАМАС 7 октября. Мецгер и Купер из этого же кибуца были захвачены террористами вместе с женами, которые впоследствии вернулись в Израиль во время перемирия.

По информации газеты The Times of Israel, в минувшие выходные дни глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа обсудил с представителями Катара, выступающими посредниками в контактах властей еврейского государства с ХАМАС, предполагаемую новую сделку с целью возвращения большего числа заложников из сектора Газа. Договоренности предусматривают освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на палестинских заключенных высокого ранга, находящихся в израильских тюрьмах.