В Японии назвали несправедливой позицию России по закрытому спору о Курилах

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси выразил мнение, что первопричиной прекращения консультаций о мирном договоре стали не антироссийские санкции, а действия Москвы в отношении Киева

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что "территориальный спор" по поводу южной части Курильских островов закрыт. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Территориальный вопрос Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении", - сказал он, выразив мнение, что первопричиной прекращения консультаций о мирном договоре стали не антироссийские санкции, а действия Москвы в отношении Киева.

Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине, "в марте 2022 года, Россия в одностороннем порядке объявила, что не намерена продолжать переговоры с Японией о мирном соглашении из-за японских санкций против России", отметил Хаяси. "Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо", - заявил он. Генсек кабмина констатировал, что двусторонние отношения "находятся в сложном положении" и нельзя сказать ничего конкретного относительно консультаций по договору о мире. "Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу [необходимости] решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения", - добавил он.

Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале 18 декабря заявил, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами. "У нас, в общем-то, больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией. Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают", - сказал он.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.