AP: сомнения украинских военных в решениях командиров растут по мере приближения зимы

По данным агентства, задействованные в Херсоне военнослужащие задаются вопросом, почему их "сложные десантные операции не были начаты несколько месяцев назад в более теплую погоду"

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Недовольство украинских военных и их сомнения в решениях своих командиров растут по мере приближения зимы на фоне провала контрнаступления. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его оценкам, над украинскими военнослужащими витает "мрачное настроение". С наступлением зимы они все больше "беспокоятся, что Россия лучше подготовлена для ведения боевых действий", а "некоторые сомневаются в правильности суждений своих лидеров", пишет AP. Агентство подчеркивает, что недовольство в рядах украинских военных до сих пор было "крайне редким и выражалось только в частном порядке", а теперь стало "более распространенным и проявляется открыто".

Так, задействованные в Херсоне военнослужащие задаются вопросом, почему их "сложные десантные операции не были начаты несколько месяцев назад в более теплую погоду". По словам военного с позывным Боксер, теперь их труднее проводить из-за холода, причем такую оценку "разделяют многие подразделения". Как заявил агентству другой украинский военнослужащий, у его подразделения ушло семь месяцев на подготовку 75 операторов беспилотников, которые считаются одним из главных оружий в конфликте. "Мы потратили время впустую", - резюмировал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня предпринимала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно заявляли, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.