СМИ: Израиль хочет оттеснить "Хезболлах" от границы на 10 км вглубь Ливана

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Израиль ранее заявил, что еврейскому государству для устранения исходящих от "Хезболлах" угроз не нужно начинать новую войну

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль сообщил США о намерении добиться оттеснения вооруженных формирований ливанского шиитского движения "Хезболлах" примерно на 10 км от северной границы еврейского государства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По их сведениям, израильские политики заявили американским коллегам, что в рамках возможного дипломатического урегулирования обострения ситуации на границе с Ливаном необходимо оттеснить "Хезболлах" на 6 миль (около 9,6 км).

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Тель-Авиве, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вашингтонская администрация "не хочет, чтобы этот конфликт перерос в большую войну или региональную войну". Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своего визита в Израиль заявил, что еврейскому государству для устранения исходящих от "Хезболлах" угроз не нужно начинать новую войну. Вашингтон считает, что ситуацию можно решить дипломатическими средствами, добавил он.

14 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября движение "Хезболлах" выпустило с территории Ливана сотни ракет и снарядов в сторону Израиля. В армии уточнили, что каждая пятая ракета, выпущенная боевиками, упала на территории Ливана.