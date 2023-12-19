Израильские силовики задержали на Западном берегу 10 человек

Они также разрушили жилище террориста, убившего двух израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу задержали 10 человек, подозреваемых в причастности к терроризму, и разрушили жилище террориста, убившего двух израильтян. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции уничтожили квартиру террориста, который совершил атаку в Хуваре (палестинский населенный пункт на Западном берегу - прим. ТАСС), в ходе которой были убиты Шай и Авиад Нигеркар", - сообщили в пресс-службе, напомнив, что тот теракт был совершен 19 августа.

"Кроме того, [израильские] силы задержали по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) 10 разыскиваемых лиц, среди них четверо связаны с террористической организацией ХАМАС", - добавили военные.

Все задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования, с израильской стороны сообщений о пострадавших во время рейдов не поступало, добавили в армии.