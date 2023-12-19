Депутат Рады Гончаренко обратился в полицию из-за прослушки в его доме

Начато досудебное расследование, рассказал парламентарий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что обратился в полицию из-за обнаружения прослушивающих устройств в его доме.

"Полиция открыла уголовное производство из-за установления прослушки у меня дома. Такой ответ мне предоставили в Национальной полиции Украины по моему депутатскому запросу. Производство открыто по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни). Начато досудебное расследование", - написал парламентарий в Telegram-канале, распространив скрин ответа.

Гончаренко состоит в оппозиционной партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, которому в начале декабря представители украинской Погранслужбы не позволили выехать в Варшаву и Вашингтон, несмотря на документы о служебной командировке.

17 декабря украинские СМИ сообщили, что в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного и его сотрудников обнаружены прослушивающие устройства. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) информировала о возбуждении уголовного дела. При этом в спецслужбе утверждали, что техника находилась не в кабинете Залужного, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы". Кроме того, по данным СБУ, устройство было в нерабочем состоянии.

18 декабря Залужный подтвердил обнаружение прослушивающего устройства в подготовленном для него кабинете. Главком не стал высказывать предположения о том, кто стоит за установкой этих устройств, отметив, что в этом будет разбираться следствие. При этом он отрицательно ответил на вопрос, мог ли это сделать кто-то из Генштаба.