Посол Израиля в РФ рассказал о троих россиянах в плену ХАМАС

Всего в заложниках остаются порядка 130 человек, отметил Александр Бен Цви

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Трое граждан России по-прежнему удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС, всего в плену остается порядка 130 заложников. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия-24".

"Находится в руках ХАМАС 130 заложников. Из них, по-моему, 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства. <…> У части из них есть российское гражданство, по-моему, [россиян] трое", - сказал посол.

Ранее движение ХАМАС заявило об освобождении двух заложниц с российским гражданством и передаче их Красному Кресту "в ответ на усилия президента России" Владимира Путина. За несколько часов до этого член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что движение планирует освободить еще несколько россиян в знак признательности Путину.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.