19 декабря, 08:10,
обновлено 19 декабря, 08:25

Генсек ОДКБ заявил, что организация твердо выдерживала курс на укрепление безопасности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сложных условиях твердо и последовательно выдерживала курс на укрепление безопасности стран-участниц объединения. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"В сложных международных условиях ОДКБ твердо и последовательно выдерживала курс на укрепление коллективной безопасности и обеспечение законных интересов государств-членов", - сказал он. 

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Тасмагамбетов, Имангали Нургалиевич