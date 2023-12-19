Генсек ОДКБ заявил, что организация твердо выдерживала курс на укрепление безопасности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сложных условиях твердо и последовательно выдерживала курс на укрепление безопасности стран-участниц объединения. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"В сложных международных условиях ОДКБ твердо и последовательно выдерживала курс на укрепление коллективной безопасности и обеспечение законных интересов государств-членов", - сказал он.