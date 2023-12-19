ОДКБ в 2024 году проведет семь учений сил организации

Они пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2024 год запланировала семь совместных боевых учений, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи организации.

"На 2024 год подготовлена обширная программа мероприятий совместной боевой подготовки, запланированы в общей сложности семь учений", - сказал генсек ОДКБ. Он отметил, что соответствующие мероприятия "пройдут на территории Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан".

Тасмагамбетов пояснил, что в учениях примут участие Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР ОДКБ), Коллективные силы быстрого реагирования Центральноазиатского региона, Миротворческие силы ОДКБ, силы и средства материально-технического обеспечения разведки, органы управления и формирования специального назначения КСОР ОДКБ.