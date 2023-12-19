NYT: Байден убеждает Израиль перейти к точечным действиям в Газе через три недели

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США не намерены устанавливать сроки военной операции израильских властей

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден убеждает власти Израиля перейти к более точечным действиям в секторе Газа примерно через три недели. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Тель-Авив указал, что "это операция Израиля" и Соединенные Штаты не намерены устанавливать сроки и диктовать условия прекращения военной операции еврейского государства.

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант в то же время указал, что ВС еврейского государства продолжат действовать против радикального палестинского ХАМАС в секторе Газа до выполнения своих целей с различными уровнями интенсивности в перспективе. По его словам, в следующих фазах операции Израиль "сконцентрируется на нескольких целях, включая руководство ХАМАС".