Постпред Ирана при ООН заявил, что ответственность за состояние СВПД лежит на США и ЕС

Амир Саид Иравани отметил, что США и ЕС не выполняли свои обязательства

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Ответственность за текущее состояние иранской ядерной сделки целиком лежит на США и ЕС, поскольку они не выполняли свои обязательства. С таким заявлением выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани по итогам заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященного реализации резолюции 2231.

"С момента предыдущего заседания СБ Иран последовательно работает над возрождением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Однако, несмотря на наши усилия, другие стороны соглашения пока не предприняли никаких заметных шагов, - приводит его слова агентство ISNA. - После одностороннего выхода из сделки Соединенных Штатов ни у кого не получилось заставить их вернуться к выполнению своих обязательств".

Отдельно Иравани коснулся темы безопасности на Ближнем Востоке и подчеркнул, что, вопреки безосновательным утверждениям, Иран последовательно демонстрирует свою приверженность укреплению мира в регионе. "Ни один человек, группа или страна [в регионе] не действуют по приказу Ирана, и поэтому мы не несем ответственности за чьи-либо действия", - добавил иранский постпред.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку. Однако переговоры о восстановлении СВПД в полном объеме сорвались. В ноябре 2022 года Байден признал на закрытой встрече с избирателями из числа сторонников Демократической партии, что ядерная сделка с Ираном фактически мертва, хотя Вашингтон, по его словам, не намерен публично излагать такую позицию. Видеозапись этой встречи стала впоследствии достоянием гласности.