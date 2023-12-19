Совет ПА ОДКБ указал на потенциальную опасность применения снарядов с обедненным ураном

Совет указал на вред "для людей, окружающей среды и животных", вызванный радиоактивным заражением территории "мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) принял заявление о возможных последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном.

"Исходим из потенциальной радиологической угрозы для человека и окружающей среды, связанной с использованием боеприпасов с обедненным ураном в военных целях и загрязнением им территорий. Отмечаем, что чрезвычайно высокая плотность и значительный период полураспада обедненного урана, используемого в боеприпасах, безусловно, относит такие боеприпасы к боеприпасам, имеющим неизбирательное действие", - говорится в тексте.

Совет ПА ОДКБ также указал на вред "для людей, окружающей среды и животных", вызванный радиоактивным заражением территории "мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов".

"Отмечаем необходимость дополнительного научного исследования последствий применения обедненного урана с целью формирования международных стандартов безопасности и ограничений. Призываем к ответственному подходу и предельной сдержанности в вопросе применения боеприпасов с обедненным ураном", - говорится в тексте.

В сентябре 2023 года США сообщили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.