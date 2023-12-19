"Дочка" Rheinmetall поставит австрийской армии еще 300 грузовиков за €300 млн

Контракт рассчитан на четыре года, сообщили в фирме

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Германская компания Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) выиграла тендер на поставку австрийской армии нескольких сотен транспортных средств. Об этом говорится в сообщении, которое распространила фирма.

Соглашение "предусматривает поставку до 300 грузовиков". Контракт рассчитан на четыре года, общая стоимость составляет €300 млн. Ранее RMMV уже заключала контракт с австрийской стороной на поставку почти 1 тыс. транспортных средств для нужд вооруженных сил.

RMMV является совместным предприятием Rheinmetall, которой принадлежит 51%, а также MAN Truck & Bus SE с долей в 49%.