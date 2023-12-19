В ОДКБ заявили, что надо совершенствовать правовые основы деятельности организации

Этого требуют сложившиеся политические реалии, отметил генсек Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сложившиеся политические реалии требуют совершенствования правовых основ, регламентирующих все направления деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета и шестнадцатого пленарного заседания Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ.

"Сложившиеся политические реалии настоятельно требуют дальнейшего совершенствования правовых основ, регламентирующих все направления деятельности и развития нашей организации", - сказал он.

В связи с этим, по словам генсека организации, особую важность приобретает парламентское измерение. "Развитие договорно-правовой базы самой организации и гармонизация национальных законодательств немыслимы без динамичного межпарламентского сотрудничества", - добавил Тасмагамбетов.