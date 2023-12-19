В Китае заявили, что сотрудничество России и КНР приобретает все большее значение

Это особенно важно на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Пекина продолжает укрепляться и приобретает все большее значение на фоне глобальной турбулентности, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Взаимное политическое доверие между нашими двумя странами укрепляется, дружба между народами продолжает крепнуть. <…> Наше прагматическое сотрудничество и международная координация <…> приобретают все большую ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной мере раскрывает здоровые и стабильные китайско-российские отношения", - указал он.

Ли Цян напомнил, что за последние несколько месяцев они с Мишустиным не раз встречались, что "свидетельствует о высоком уровне китайско-российских отношений и тесном сотрудничестве между двумя странами".

"В следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. Китай готов совместно с Россией воспользоваться этим поводом, чтобы, твердо следуя указаниям глав двух государств, <…> продвигать китайско-российские отношения и сотрудничество для достижения нового и более высокого [уровня] развития, продолжать повышать благосостояние людей, приносить миру больше стабильности и позитивной энергии", - сказал он.

В заключение Ли Цян предложил Мишустину "обменяться мнениями по вопросам, представляющим общий интерес".