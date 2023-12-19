Китай выразил недовольство военными поставками США Тайваню

Пекин считает, что эти действия "серьезно нарушают принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике", сказал представитель Миноборны страны У Цянь

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Материковый Китай выразил решительный протест по поводу американских военных поставок на Тайвань и заявил о твердом намерении отстаивать свой суверенитет над островом.

"Китай крайне недоволен продажей Соединенными Штатами оружия Тайваньскому региону Китая и решительно выступает против этого", - заявил представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление Агентства по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США о продаже Тайваню военного оборудования на $300 млн. По словам У Цяня, это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике.

"Этот шаг серьезно подрывает суверенитет и безопасность Китая, создает серьезную угрозу миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива и направляет ошибочный сигнал сепаратистским элементам, выступающим за "независимость Тайваня", - добавил он. Тайваньский вопрос, отметил У Цянь, является наиболее важным и чувствительным вопросом, лежащим в основе китайско-американских отношений.

"Китай призывает Соединенные Штаты прекратить продажу оружия Тайваню, выполнять свои обязательства не поддерживать "независимость Тайваня" и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая", - подчеркнул У Цянь. Он указал, что любая попытка использовать Тайвань для сдерживания Китая обречена на провал, а продвижение к "независимости Тайваня" военными средствами "ни к чему не приведет".

"Народно-освободительная армия Китая усиливает военную подготовку и готовность решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, твердо поддерживать мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", - резюмировал У Цянь.