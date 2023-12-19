Армия Израиля сообщила о новых рейдах в Газе

ЦАХАЛ также обнаружил бомбу в больнице

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 декабря. /ТАСС/. Израильские военные провели новые рейды против палестинских радикалов в секторе Газа, в том числе в Хан-Юнисе на юге анклава, и нашли взрывное устройство в одной из больниц в районе Эш-Шуджаия. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний день подразделения Армии обороны Израиля провели целенаправленные рейды против террористических целей в Хан-Юнисе, в ходе которых подразделения Армии обороны Израиля выявили террориста, который запускал по ним противотанковые ракеты", - информировала пресс-служба, добавив, что противник был уничтожен ответным огнем. "Войска также обнаружили объект для оружия, где хранились взрывные устройства, вооружение, гранаты и военные бронежилеты", - говорится в сообщении.

"Помимо этого, подразделения Армии обороны Израиля обнаружили взрывное устройство, установленное в клинике в Эш-Шуджаии рядом со школой. Подразделения Армии обороны Израиля, действовавшие в Эш-Шуджаии, также нашли много оружия, в том числе автоматы АК-47, бронежилеты и патроны", - добавила пресс-служба.

Армия также отчиталась об уничтожении шахты подземного туннеля рядом с морским побережьем в южной части сектора Газа. "После подрыва шахты войска засекли большое число террористов, убегающих из этого района и входящих в одно из зданий на побережье. Истребитель ВВС Израиля нанес удар по этому зданию", - проинформировали военные. По сведениям армии, сухопутным подразделениям продолжают оказывать содействия военно-морские силы, они наносили удары по объектам и судам, которые использовались участниками вооруженных формирований радикального палестинского движения ХАМАС.