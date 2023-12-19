Хуситы заявили, что создание коалиции не повлияет на их действия в Красном море

ДУБАЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Создание международной коалиции для обеспечения свободы навигации в Красном море не повлияет на решение хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем. Об этом ТАСС заявил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям.

"Наша позиция в отношении палестинского вопроса не изменится, вне зависимости от того, будет ли создана военно-морская коалиция или нет. Мы продолжим поддерживать угнетенный палестинский народ", - сказал он, комментируя заявление министра обороны США Ллойда Остина о намерении провести операцию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Как подчеркнул представитель "Ансар Аллах", атаки хуситов на коммерческие суда "не являются ни демонстрацией силы, ни вызовом кому-либо", поскольку "направлены исключительно на поддержку палестинского народа в противостоянии израильской агрессии и блокаде сектора Газа".