Минобороны Испании заявило, что участие в миссии в Красном море зависит от ЕС и НАТО

Мадрид не собирается участвовать в одностороннем порядке, отметили в ведомстве

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Участие Испании в объявленной США операции в Красном море по обеспечению свободы навигации и охране судов зависит от решений Евросоюза и НАТО. Об этом заявили в министерстве обороны королевства.

"Испания в одностороннем порядке не будет участвовать [в этой миссии]", - приводит заявление ведомства агентство EFE. В министерстве подчеркнули, что участие королевства зависит "от решений ЕС и НАТО".

Как говорилось в распространенном 18 декабря заявлении американского министра обороны Ллойда Остина, власти США и ряда других государств намерены приступить к проведению в Красном море операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в свете атак со стороны йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". В коммюнике подчеркивалось, что свободный проход судов по Красному морю чрезвычайно важен для международной торговли. Как утверждалось в документе, в число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.