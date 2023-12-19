Посол Сербии заявил, что протесты в стране не изменят результаты парламентских выборов

Коалиция партии Александара Вучича "сейчас победила абсолютным большинством", утверждает глава сербской дипмиссии в РФ Момчило Бабич

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Протесты в Сербии никак не повлияют на результаты парламентских выборов в республике. Об этом заявил ТАСС посол Сербии в РФ Момчило Бабич.

"Они протестовали месяцы, но это ничего не изменит. Демократия состоится", - сказал он, отвечая на вопрос о том, повлияют ли протесты в Сербии на исход парламентских выборов.

Дипломат в этой связи добавил, что коалиция правящей партии Сербии президента Александара Вучича "победила сейчас очень серьезно, большинством абсолютным".

Ранее корреспондент ТАСС сообщил с места событий о том, что несколько тысяч сторонников оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича.

Собравшиеся у здания столичной администрации заявляют о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партии коалиции, которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирает 39,34%, в то время как оппозиционный блок получает 34,27%.

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент) и своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладают более 6,5 млн человек. Всего действовали 8 273 участка в республике и 81 в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены до 22:00 мск 21 декабря.

Республиканская избирательная комиссия сообщила, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" лидирует на парламентских выборах с 46,79% голосов после обработки 95,28% бюллетеней.