Источник: у ЕС нет данных об именах погибших в Буче

Источник в миссии при объединении одной из европейских стран в Брюсселе сообщил ТАСС, что нет "никакой информации о том, что действительно произошло в Буче", а сама история "более никогда не обсуждалась в институтах ЕС после того, как прошла первая волна сообщений в СМИ"

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не имеет никаких данных об именах погибших после событий в Буче под Киевом, которые бы позволили установить реальные обстоятельства их смерти несмотря на то, что с момента этих событий прошел 1 год и 8 месяцев, сообщил ТАСС источник в миссии при ЕС одной из европейских стран в Брюсселе.

Весной 2022 года западные СМИ распространили ролики, на которых запечатлены погибшие люди, эти издания утверждали, что на видео показаны свидетельства "преступлений" РФ. Минобороны России в начале апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".

"Мы до сих пор не имеем никакой информации о том, что действительно произошло в Буче, хотя c этого момента прошло уже больше полутора лет. Эта тема более никогда не обсуждалась в институтах ЕС после того, как прошла первая волна сообщений в СМИ. Нет информации ни о ходе расследования, ни о личностях жертв несмотря на то, что Евросоюз еще в 2022 году способствовал отправке на Украину миссии Евроюста для содействия расследования "военных преступлений", главным образом в Буче, - отметил дипломат. - Эта миссия также не представила никаких сведений".

"Вся информация об этих событиях ограничивается сообщениями СМИ и официальными заявлениями весны прошлого года", - отметил он.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации российских военнослужащих и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ, как утверждается, видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.