На Украине отправили в отставку замглавы Нацполиции, попавшего в скандал из-за жены

В октябре в украинских СМИ распространилась информация о том, что жена Дмитрия Тышлека якобы имеет российский паспорт

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек, который ранее попал в скандал из-за того, что его жена якобы имеет гражданство РФ, отправлен в отставку. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Во вторник Тышлек заявил, что подал руководству рапорт об освобождении по собственному желанию. При этом он не уточнил, по какой именно причине решил подать в отставку.

"Рапорт Тышлека есть, и его приняли. Приказ подписал", - сказал Клименко агентству РБК-Украина.

В октябре в украинских СМИ распространилась информация о том, что жена Тышлека якобы имеет российский паспорт, а теща живет в РФ и в то же время владеет квартирой в одном из дорогих жилых комплексов в Киеве. После этого Тышлек в комментарии агентству Украинские новости заявил, что появившаяся в прессе информация не соответствует действительности. В свою очередь Клименко сообщил, что Тышлека отстранили от исполнения служебных обязанностей до окончания расследования.