Сербская оппозиция хочет 19 декабря повторить протест у здания избиркома

Сторонники блока "Сербия против насилия" призвали каждого участника прошлой акции привести с собой еще по три человека

БЕЛГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря провели многочисленный митинг у здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) в центре Белграда, выступили с призывом повторить акцию во вторник и каждому прежнему участнику привести с собой еще по три человека. Об этом сообщает телеканал N1.

Как передавал корреспондент ТАСС, в понедельник протестующие забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть здание членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся у РИК напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю.

Председатель Республиканской избирательной комиссии Владимир Димитриевич заявил, что у ряда протестующих, пытавшихся войти в ее здание, были изъяты палки и ножи, и назвал это признаком того, что на избирком оказывается "недопустимое давление".

Сторонники оппозиции заявляют о несогласии с победой на выборах в городское собрание Белграда (скупщину) коалиции, возглавляемой правящей партией. Согласно предварительным данным городской избирательной комиссии, после обработки 92,46% бюллетеней блок "Александар Вучич - Белград не должен останавливаться" набирает 341 992 голоса, или 39,35% (49 из 110 мандатов), в то время как оппозиционный блок "Сербия против насилия" получает 297 751 голос, или 34,26% (42 мандата).