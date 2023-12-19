В КНР заявили о формировании отношений с РФ на основе взаимного уважения

Итоги сотрудничества двух стран за 2023 год подтверждают тот факт, что Пекин и Москва - это доверительные и надежные стратегические партнеры, считает премьер Госсовета Китая Ли Цян

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Москва и Пекин формируют новый тип отношений между мировыми державами - на основе взаимного уважения и обоюдных интересов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

По его словам, итоги сотрудничества за уходящий год лишний раз подтверждают тот факт, что Китай и Россия - это поистине доверительные и надежные стратегические партнеры.

"В условиях тектонических перемен современного мира китайско-российские отношения способны выдержать испытания международной турбулентностью. Это стало возможным благодаря тому, что мы встали на верный путь выстраивания межгосударственных отношений и создаем образец нового типа отношений между мировыми державами, характеризующихся взаимоуважением, мирным сосуществованием и обоюдным выигрышем", - указал премьер Госсовета КНР.

Ли Цян обратил внимание, что и Россия, и Китай - ключевые игроки глобального процесса. "Мы готовы с российскими партнерами совместными усилиями развивать двусторонние отношения, укреплять сотрудничество в практических сферах на благо двух стран и наших народов, внося тем самым больший вклад в дело мира и развития на планете", - подытожил он.