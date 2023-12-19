Эрдоган подтвердил, что рассматривает ХАМАС как политическую силу Палестины

Президент Турции также считает, что движение ФАТХ и ХАМАС должны жить в мире друг с другом

СТАМБУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что рассматривает радикальное палестинское движение ХАМС в качестве политической силы, а не террористической организации. Он также считает, что движение ФАТХ и ХАМАС должны жить в мире друг с другом.

"Я неоднократно говорил, что ХАМАС не является террористической организацией, что это политическая партия. Я повторяю это вновь. Как политическая партия они борются за права. Я собрал представителей ФАТХ и ХАМАСА <...> в своем кабинете. Эта встреча уже нашла отражение в СМИ. ФАТХ и ХАМАС встречаются, и эти переговоры можно развить. Считаю, что мы как Турция многое сделали и еще многое можем сделать в этом вопросе, потому что ФАТХ и ХАМАС должны жить в мире друг с другом", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Венгрии, которую он посетил 18 декабря с официальным визитом. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

"Мы должны защищать это единство <...>. Верю, что именно так мы добьемся результата. Сейчас нашей проблемой является доставка в нашу страну раненых и больных из Газы", - отметил турецкий президент.